Beldie Tessia BAYINDOULA

Aimant le relationnel ou le contact avec les gens, l'accompagnement et l'orientation, je suis une personne sérieuse et qui s'implique beaucoup dans son travail. La réactivité, le sens des responsabilités, l’organisation et la prise d’initiative constituent avant tout des atouts majeurs de ma personnalité .De plus, j’ai la facilité d’adaptation, je sais travailler en équipe et en autonomie, je suis souriante, rigoureuse et pugnace.



Je souhaiterai professionnellement travailler comme chargée de clientèle, Conseiller client , assistante commerciale ou encore exercer un emploi ayant un attrait avec le domaine commercial/ Marketing.



Je suis aussi passionnée des nouvelles technologie et j'aime l’innovation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Corel Draw

CIEL Gestion commerciale