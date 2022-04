Belem ALEXIS

Fort d’une longue expérience dans le domaine des télécommunications en tant que conseiller clientèle et d’une formation de comptable puis de commercial, j’ai appris à développer le sens de l’organisation, le goût du travail et d’avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique. Je suis également une personne rigoureuse, organisée, aimant le travail d’équipe et ayant un sens du contact assez développé.



Mes compétences :

Analyse et synthèse des informations du marché

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Techniques de négociation