Belfkih JAOUAD

- Certifié IRCA ISO 9001 et IRCA ISO 14001.

- titulaire d'un diplôme BAC + 5 en Qualité, Sécurité et Environnement ,en effet j'ai acquis une bonne maîtrise du savoir-faire technique et managériale à savoir :



- Compétences managériales : maitrise des normes iso 9001,iso 22000, iso 14001,50001,iso 17025, ohsas 18001, BRC, IFS, effectuer les veilles réglementaires en sécurité et environnement, réaliser les évaluations des risques et des aspects environnementaux, gérer et suivre les plans d'actions QSE, Réaliser des audits qualité environnement santé et sécurité au travail , Animer des ateliers de sensibilisation et de formation aux mesures liées à la qualité, la sécurité et l'environnement, Rédaction des procédures du SMI, gestion des déchets, Maîtrise des outils/démarche qualité (HOSHIN, KAIZEN ,5S, PARETO …) conduire une démarche d’amélioration continue, traitement des non conformités.........



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

BRC & IFS

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

ISO 22000

Norme ISO 14001

Norme iso 27025