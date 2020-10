Belgacem ADOUNI

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur mécanique en septembre 2018, dont la polyvalente technique est l'atout qui me permet d'avoir une vision sur tous les domaines de la mécanique : Conception et modélisation, dimensionnement et simulation numérique, Science des matériaux, maintenance et fiabilité des systèmes, turbomachines & machines thermiques, fabrication et procédés d’usinage.



Actuellement en Master 2 Modélisation et Simulation en Mécanique des fluides et Transferts Thermiques à l’Université Paris Est Marne La Vallée - UPEM, je cherche à réaliser un stage de fin d'études dans un environnement stimulant et dynamique, de mettre en perspective les connaissances acquises en école et de toucher la réalité du terrain. Je souhaiterai prendre part à des projets d'envergure et à relever des défis techniques et organisationnels.

J’ai effectué des stages au sein du bureau d’étude, usines et laboratoires universitaires où j’ai été initiée à diverses activités. Cette expérience m’a permis d’élargir mes connaissances et aidé à développer ma flexibilité.



Ayant un sens de la communication développé j’intègre facilement les différentes équipes. Mon esprit d’analyse et de synthèse et mon adaptabilité, additionnée à ma rigueur, mon autonomie, et mon esprit d’initiatives font de moi une candidate qui pourra parfaitement répondre à de gros challenges.



Mes compétences et mes connaissances :

- modélisation et simulation numérique

- Turbulence et écoulement

- simulation des écoulements diphasiques, turbulents et transferts dans les milieux poreux.

- Rédaction de rapports techniques

- Pilotage de projet



Mes qualités :

- rigoureux

- curieux

- volontaire pour apprendre et me perfectionner



Certifications :

- CSWP : Certified SolidWorks Mechanical Design – Professional

- Certification de formation en management de la qualité : ISO 9001 version 2015.

- Certification en Lean Manufacturing: yellow Belt degree.



Mes compétences :

Assembly Lines

FMECA

Heat Transfer

Metal alloys

Fluid Mechanics

LinkedIn

Mechanical Engineering

Abaqus Unified FEA

Lean Six Sigma

C++

CATIA

FORTRAN

Java

Linux

Mastercam

Microsoft Excel

Python Programming

Simulink

Solidworks

Visual Basic for Applications

Workbench