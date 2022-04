Belgacem BEN JALILA

CAMPEMENT AIN ESSEBAT est situé au cœur du désert tunisien près de la GRAND ERG ORIENTALE et les vieux ruines du Ksar Ghilane, conçu comme une vieux forteresse désert et placé dans une ceinture énorme de dunes de sable qui offre à ses clients la chance de passer une grande temps dans le milieu du désert, à l'écart de toutes les perturbations.

Notre camp a acquis une excellente réputation grâce aux variétés et flexibilités de ses services qui dépendent des besoins des voyageurs. Les principales clés de son succès sont: de longues années d'expérience, la planification, l'attention aux détails, la stabilité ainsi que l'enthousiasme, toutes les fonctions nécessaires pour réaliser tout type d'initiative.

Le sol de fondation du camping devait être un recours à ceux qui s'évadent la vie moderne cherchant la nature vierge et la calamité. Basant sur de cette idée, le camp était situé à l'écart de toute habitation apportant toutes les installations qui garantissent le confort à ses visiteurs.