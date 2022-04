Riche d'une expérience de vingt quatre années dans le domaine des soins infirmiers ,j'ai été amené à former des auxiliaires de vie sociales et des aides médico-psychologiques .

je suis pédagogue , à l'écoute et je communique facilement .



Mes compétences :

Techniques d'animation de groupes

Sociologie

Techniques pédagogiques