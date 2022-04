Belgacem HAMAD

Je suis un intégrateur/développeur web, je maitrise très bien les languages et techniques du web, HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, PHP, MYSQL, ...

J'ai maîtrisé les différents CMS(wordpress, prestashop, osclass, fuel cms...)



Je suis doué du webdesign, je prépare les templates front end et responsive et je prépare les sites web pour être visible par les moteurs .



Mes compétences :

JQuery

Cascading Style Sheets

Responsive design

XHTML

WordPress

Personal Home Page

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

JavaScript

HTML5

HTML

ECLiPSe

Adobe Photoshop

AJAX

Gestion de prestataires