Nom : Belgacem

Prénom : Houssem

N° de Téléphone : (+216) 27 062 415

Adresse : Rue Hbib Thamer librairie el maaref Siliana 6100 – Tunis





Objet : Demande de d’emploi



Monsieur le directeur :



Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes ; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre entreprise et des opportunités de carrière qu'elle offre en partageant les retours d'expériences de certains de vos collaborateurs.



Puis je vous informer, Monsieur que je suis titulaire d’un diplôme « Ingénieur électrique promotion Juin 2014 », et que j’ai eu l'occasion effectuer mon projet de fin d'étude au sein de bureau d’ingénieur conseil électricité et sécurité incendie « Etude d’une installation électrique et sécurité incendie d’un laboratoire national des aliments des animaux a Soukra »



Actuellement j’occupe un poste technicien électrique au sein de bureau d’ingénieur conseil électricité et sécurité incendie et entrain de faire les tâches suivantes :

 Préparation des dossiers d’exécution des installations électriques. .

 Planification des travaux et gestion des équipes de chantiers.

 Etudier et réaliser des plans complexes, schémas, notes de calcul

 Réaliser les relevés sur site pour les installations existantes à modifier et les études de conception.

.



Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail avec une poste Ingénieur électrique. Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles.



En fin je vous remerciant pour l’intérêt que vous pouvez porter à ma candidature et dans l’attente d’un prochain contact, veuillez croire.



Monsieur, en l’expression de mes sincères considérations.

Belgacem Houssem





Mes compétences :

UNIX

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autodesk Revit

Autocad

Adobe Photoshop

Dialux evo