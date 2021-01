Belhassen ABSI

Métrologue ; Spécialiste en Mesure ; Instrumentation et analyse statistique (SPC/MSA).



Doté d’une expérience de plus de 13 années au sein de la société COFICAB, Leader mondial dans la fabrication des câbles automobile, en tant que responsable métrologie et fiabilité processus, je cherche une nouvelle opportunité et un nouveau challenge pour enrichir mes connaissances et développer mes capacités professionnelles. Mes points forts sont la communication et la capacité de s’adapter et de s’intégrer dans n’importe quel domaine.



Mes compétences :

Qualité

MSP

Métrologie

MSA

Maintenance

Statgraphics

Microsoft Office

Minitab

Plan d'experience

Lean Six Sigma

AMDEC / FMEA