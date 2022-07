Abdellatif Belmkadem , né le 17 avril 1989 à Casablanca au Maroc, La mère d'origine El Jadida et le père d'origine Sidi Kacem , est un homme de Communication et Marketing et un homme politique marocain. Il est le Président D'association Wlad Elblad au Maroc et ‏‎Responsable de la communication du parti‎‏ ‏Parti Union Constitutionnelle ‏.