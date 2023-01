Belvie DOUNIAMAA

étudiante en Master audit contrôle de gestion à l’esgf, mon objectif professionnel est tout d’accroitre mes qualifications et mes connaissances et assumer de plus ample responsabilité. A l’appui de ces objectifs j’ai effectué des jobs été en tant qu’assistante administrative dans diverses entreprises ce qui m’a permis de maîtriser l’ensemble des taches classiques du secrétariat : le reporting, le rôle de l’interface, la communication…



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Budgets