Ben Ayed HICHEM

Je suis un Ingénieur Electromécanique , Tuyauterie et Structure.

Au fil des ans, jai eu l'occasion de travailler sur des projets dingénierie, dapprovisionnement et de construction divers et jai été responsable sur le design et de la mise en œuvre des conceptions techniques pour amener les projets à bien avec succès. Mon expertise réside dans le management des projets et lingénierie de détails et jai eu également une vaste expérience dans la conception mécanique et la gestion des spécifications techniques propres à chaque projet dans lequel je mengage. Un point fort que je compte sur, au moment d'entreprendre un projet en EPC, est la capacité de travailler conformément à la faisabilité d'un projet. Ma connaissance du travail dans les budgets et les ressources du projet me permet de superviser les activités de travail dans un temps et de manière rentable, qui je crois est l'essence de chaque projet.