Ben DUCOBU

Technicien du spectacle - Etude sup

Ingé son / Image



Parcours dans le tourisme et le loisir - Club Med

Manager

Direction departement animations et loisirs - Worldwide

DRH BENELUX

Producteur / Chef de projets Senior - Club Med Events

Communication, Corporate events



Intervenant Euromed Marseille, École hôtelière Lucerne

École Internationale Tunon, Université Nimegue



Auteur "Tout Pour Le Spectacle" et "Carnets de voyages"

Auteur et co auteur de jeux d'aventures

Writer - Storyteller - Metteur en scène



Directeur artistique - Production Designer - Concepteur

Chef de projets



Magicien polyglotte Close Up, scène, mentalisme

Musicien (Rock Folk Blues en duo)



Mes compétences :

Organisation - Structuration de projet

Team Building

Créativité

Musique

Ecriture