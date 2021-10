Ben Khalifa MOKHTAR

Passionné, résolveur de problèmes, bien organisé, curieux, responsable, très impliqué et naturellement doté d'un esprit critique et analytique, capable de s'adapter rapidement à un nouvel environnement, totalement indépendant dans mon poste. Depuis toujours, je m'investis avec un grand professionnalisme dans toutes les tâches qui m'ont été confiées. Je crois fermement que je peux apporter une vraie valeur ajoutée au sein de n'importe quelle équipe.



Après avoir eu la chance de 12 ans de travail continu, j'ai réussi à travailler avec quelques entreprises reconnues qu'elles travaillent à la fois en ingénierie et en construction, AEI "Alpha-Engineering International", EMCO "Engineering Management & Contracting", BI "BOUCHAMAOUI INDUSTRIES SA", PGS "PETROGAS Systems", METHANIA, et maintenant avec KINROSS Tasiast.

C'était vraiment très intéressant où j'ai été appelé à travailler sur divers projets et pour des clients potentiels étrangers comme PIONNEER, ENI, SITEP, SNDP, WINSTAR, PIRENCO, THYNA PETROLEUM SERVICE, SHELL, VIVO ENERGY, ENTROPOSE CONTRACTING et autres....



J'ai travaillé sur des projets avec des types variés d'usines, d'usines pétrochimiques, de dépôts de stockage, d'usines de tri génération, de valorisation du biogaz et d'usines CIL (ou minières).



En tant que Dessinateur Projeteur, j'essaie toujours d'enrichir mes connaissances et d'apprendre de plus en plus, motivé pour prendre une expérience au-dessus et vraiment épater les gens. Cela signifie s'amuser, relever des défis et trouver la solution parfaite, créative et la plus optimisée pour chaque projet pris en charge et même pendant mon temps libre.