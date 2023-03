Ben Lamine MEZRI (BEN LAMINE)

Madame, Monsieur,

Actuellement en recherche d'emploi, je me permets de candidater à votre offre pour le

poste daccompagnement et sécurisation des personnalités, des associations sportives et

sécurisation des sièges sociaux. Très intéressépar le secteur de protection et assurance, je

suis particulièrement motivépour rejoindre votre entreprise.

Grâce à mes expériences en tant quun homme de sécurité dans le domaine de

lintervention et de linformation,je pense avoir pu acquérir les compétences nécessaires

pour mener à bienles différentes missions. Mon parcours m'adonc permis de développer

mes qualités relationnelles et mes compétences en matière de collecter plus des

informations et des données pour maintenir la sécurité et de la sécurisation de tous les types

des événements.

Intégrer une entreprise telle que la vôtre représente pour moi un réel enjeu professionnel,

c'est pourquoi jesuis particulièrement motivé par votre offre. Je suis par ailleurs dynamique

et doté d'une grande capacité d'adaptation.

Je serai heureuxde pouvoir échanger avec vous de vive voix dans le cadre dun entretien. En

attendant, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie

d'agréer, Madame, Monsieur, lexpression de mes salutations distinguées.

Ben Lamine Mezri