Ben Messaoud HOUSSEM

Ingénieur en électricité et automatisme, chargé détude et d'implantation des Systèmes de gestion technique de bâtiment et des systèmes de vidéo surveillance ,Contrôle daccès , détection d'incendie ..



- étude des installations électrique.

- architecture et encombrement des armoires électriques.

- programmation des automates SAUTER, ALERTONS ( certifier par alertons ) et KMC .

- étude des installation des systèmes de détection d'incendie,vidéo surveillance, de contrôle daccès...

- étude des installation des systèmes de .

- suivie des équipes d'installation.



Mes compétences :

Automatisme

Electricité

Ingénierie

AutoCAD

Video IP

Génie électrique

Sécurité incendie

Contrôle d'accès

Génie civil

Sécurité électronique

Génie mécanique

Management

Gestion de projet

Environnement