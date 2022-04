Ben PAUWELS

Après avoir suivi une formation d'agent technique du spectacle spécialité son à STAFF,

(Spectacle Technique Association Française de Formation) en 2003, j'ai travaillé à différents

postes pour divers employeurs en tant qu’intermittent du spectacle.

J’ai commencé en tant qu'assistant son et structure puis me suis tourné vers les métiers de la

lumière et de l'électricité (assistant, technicien, régisseur), tout en complétant mes

compétences via la formation continue.

J'ai également entamé un processus de validation des acquis de l'expérience pour obtenir un

titre de niveau III ou II (régisseur lumière ou général).

Actuellement régisseur général et pupitreur sous le régime de l'intermittence, principalement

pour l’association Art Point M, je souhaiterai poursuivre mon évolution avec plus de stabilité

et une visibilité à plus long terme.



Mes compétences :

Création, restitution d’une conduite lumière

Distribution électrique avec sélectivité

Montage structure, scène, poutre, échafaudage

Lecture, analyse, rédaction de fiche technique

Création de projets en 3D

Pré-encodage

Connaissance globale de l’architecture son

Création, gestion des équipes technique

Habilitation électrique niveau H0B2CV.

SSIAP1

Sécurité du travail en hauteur

Caces R386 PEMP 1B-3B / R389 CAT 3 / R372 CAT 9

rigging