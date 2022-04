Ben-Raheem ATTOUMANE

Je suis conseiller-commercial avec à mon actif 4 ans d'expérience sur le terrain dans le domaine des assurances de bien et de personnes.

J'ai acquis une très bonne connaissance des produits d'assurance (Santé, Prévoyance, Auto et Habitation).

Ce qui m'a permis de développer un tempérament commercial qui est majoritairement orienté dans l'acquisition et le développement client.

Ceci a naturellement éveiller en moi le sens du challenge et un esprit compétitif bien évidemment positif.



Mes compétences :

Prospection Terrain

Prospection Téléphonique

Vente Et Fidélisation

Assurances de personne

Négociation commerciale

Techniques de vente

Management d'équipe