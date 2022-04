Bonjour je suis ben rejeb jilani je travaille au sein d'entreprise tunisie autoroutes en qualité de technicien géomètre topographe j'ai experiences de 8 ans au domaines de routes et traveaux public et je suis en train de chercher une mission en algerie et j'espère bin travailler au sein de votre entreprise . merci.



Mes compétences :

Topographie