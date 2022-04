Ben Rhouma AMAL

* Sérieuse et motivée, j’ai de bon procédé de résolution des problèmes techniques.

* J’aime me passionner pour mon travail tout en aillant une bonne autonomie et concentration.

* Ma rigueur et ma polyvalence me poussent à franchir toute barrière de communication, ce qui me donne un bon sens relationnel.

* Mon objectif est de mettre mes compétences au sein d’un organisme pour conforter son positionnement sur le marché





Mes compétences :

Informatique industrielle

Ordonnancement

Qualité

Automates programmables

Maintenance

Production

Génie électrique

C Programming Language

VHDL

Turbo Pascal

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Matlab

C++

MIKRO C for ARM