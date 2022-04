Ben Rim HECHMI

Concepteur :Fiduciaire informatique du capbon-Tunisie

Editeur de logiciel commercial, compta,resources humaines

Ficapbon fait valoir son expertise dans les domaines suivants :

• Etude des besoins pour implantation du système d’information.

• Développements des systèmes de gestions informatisés.

• Intégration des autres systèmes tel que resources humaines et compta.

• Suivie de l’exploitation et modification urgente et assistance à distance.

Le programme ORCLCOM répond aux besoins de toutes les activités commerciales et industriels en TEMP REEL.

Son concept de gestion multi agences ou sociétés ,multi utilisateurs sur une seule base de données même pour les sites distants fait de ORCLCOM un outil de contrôle de gestion exceptionnelle par la disponibilité de l’information instantanée, la consolidation des données . Le paramétrage de logiciel commercial permet de déterminer la communication avec multiples interfaces (télefacturation,bon de commande,suivie de stock à distance et local , suivie des ventes à chaque point de vente,suivie des règlements fournisseurs et clients..)

De même pour le paramétrage des resources humaines ,compta ,la communication est simple et facile à distance ou local (internet ou intranet) et permet de voir l’état des absences ,pointage biométrique, bulletin de paie ,déclaration…,) ainsi par un mot de passe administrateur on peut voir les mouvements des points de ventes par détail,pointage personnels, rubriques compta…. ORCLCOM est réalisé par un mode serveur /client avec langage SGBD ORACLE Utilisant aussi base ORACLE (base 10g et form 10g) de puissante sécurité et de grande souplesse d’utilisation.

A partir d’un serveur au siège et connexion internet et intranet on peut accéder au programme commercial,compta ,resources humaines à un certain niveau d’accès, par simple raccourci d’internet explorer sur le bureau du poste client. ,…).



Mes compétences :

SQL