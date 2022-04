Ben Saad IMED

Nom Prénom : Imed ben saad

Tunisie, le Samedi 25 Octobre 2014

Monsieur,



j'ai 42 ans, je viens d'obtenir mon diplôme d'Etat d'ambulancier du centre de formation . Titulaire du permis B et D depuis 1993 et titulaire de permis d depuis 2003 et possédant l'intégralité de mes points, je me permets de vous soumettre ma candidature.

Fort de mon stage d'orientation professionnelle effectué dans un service hospitalier habib bayar depuis 2006 en charge du transport sanitaire, j'ai appris à traiter mes patients avec dévouement et gentillesse. J'ai, d'autre part, une excellente résistance au stress et à l'urgence, ce qui me permet de rester calme et de prendre des décisions de façon sereine, et ce, même dans les conditions les plus difficiles.



Réactif, prévenant et à l'écoute, je souhaiterais vivement vous apporter mes compétences professionnelles et mes qualités personnelles en tant qu'ambulancier.

En comptant sur votre collaboration pour un entretien futur afin de vous démontrer mes réelles motivations, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





Mes compétences :

formation aux premiers secours