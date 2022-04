Ben Salah SALAH

- salah ben salah , 29 ans d'expériences



(Excellentes connaissances professionnel dans l'impression



Héliogravure, Flexo, contre collage, enduction de, Hot Melt, vernis thermosoudable, à base de solvant)



-depuis le 01/12/2004:



chef d'atelier a helioflex (domaine d'impression pharmacitique ,heliogravure,découpage,



mixage des encres d'impression (toutes les couleurs).



Je supervise la ligne de fabrication de l'emballage pharmaceutique , je propose des actions d'amélioration



et le contrôle en cour de fabrication ,recrutement et



formation du personnel,élaboration des procédures de travail et d'hygiène. … je joue également le rôle



de préventeur de risques au sein de mon atelier. je forme mes employés aux règles de sécurité,



j'assurer la maintenance du matériel, optimise le rendement .



Mes compétences :

Depuis 1988 en impression et découpe

BPF

Imprimerie

Formation

Formation continue