Ben Sedrine ADEL

Je m'appelle adel ben sedrine responsable commercial de la société CME la central du matériels et d'équipement qui se spécialise dans la commercialisation des engins DOOSAN .

j'ai travaillé a inter équipement filiale du groupe loukil commercial des chargeuses KAWASAKi grader MITSUBUCHI et mini charge use BOBCAT et compacteur BITELLI buldozer BEMEL et pelle sur chenille KOBELCO ainsi SEMAT matériels de propreté et MASSENZA produits noir et les compresseur IRMER .



A la codemat filiale du groupe Socoopec responsable vente tractopelle NEW HOLLAND et télescopique autobetonniere DAVINO et skid steer LIBRA et PROTEC compacteur

Au groupe mzabi j'étais le chef département des groupes électrogènes IVECO .



A magrimex au département VCE VOLVO équipement pelle chargeuses et nivleuse et dumper et les tractopelle.