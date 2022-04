Bonjour à tous,

Je suis Ben Slimane Dalel une Etudiante en Master 2 ingénierie des systèmes complexes parcours Systèmes distribués et technologies des réseaux (SDTR) à l'Université Paris Est Créteil Val de Marne .

Je suis à la recherche d'un stage de projet de fin d’études visant à développer mes connaissances techniques.



Mon parcours et mes expériences professionnelles m’ont permis de maîtriser des différentes technologies, d’acquérir des compétences notables dans le domaine de télécommunications, la mise au point et l’intégration régulière de nouveaux outils.



Mes compétences :

Cisco Switches/Routers

CCNA

Matlab

Java

C++

Android

XML

X25

Windows Server 2008 R2

SQL

Oracle

Optisystem

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft Excel

Maple

Linux Fedora

JavaScript

DWDM

C Programming Language

Autocad