From Aug 2007 - Present in BASP-HALLIBURTON H.M.D, Algeria

MUD ENGINEER

FIELD SERVICE RERESENTATVE / FSR1(MUD ENGINEER):

Experience which can made evidence of competencies:

DATE RIG WELL NAME CUSTOMER FIELD

FEB-2011 NABORS/F22 MD#640 SONATRACH HASSI MESSAOUD

DEC-2010 NABORS/F22 OMGZ#802 SONATRACH HASSI MESSAOUD

OCT-2010 TP#169 OMKZ#822 SONATRACH HASSI MESSAOUD

SEP-2010 NABORS/F22 OMJZ#735 SONATRACH HASSI MESSAOUD

AUG-2010 NABORS/F22 MDZ#631 SONATRACH HASSI MESSAOUD

JUIN-2010 NABORS/F22 ONI#541 SONATRACH HASSI MESSAOUD

MAY-2010 NABORS/F22 MDZ#635 SONATRACH HASSI MESSAOUD

FEB-2010 NABORS/F22 OMJ#601 SONATRACH HASSI MESSAOUD

DEC-2009 NABORS/F22 OMJ#442 SONATRACH HASSI MESSAOUD

OCT-2009 NABORS/F22 OMKZ#602 SONATRACH HASSI MESSAOUD

SEP-2009 NABORS/F22 MDZ#434 SONATRACH HASSI MESSAOUD

AUG-2009 NABORS/F22 MD#640 SONATRACH HASSI MESSAOUD

JUI-2009 NABORS/F22 ONM#501 SONATRACH HASSI MESSAOUD

FEB-2009 NABORS/F22 MDZ#605 SONATRACH HASSI MESSAOUD

DEC-2008 NABORS/F22 OMKZ#331 SONATRACH HASSI MESSAOUD

OCT-2008 NABORS/F22 MD#640 SONATRACH HASSI MESSAOUD

SEP-2008 NABORS/F22 MD#640 SONATRACH HASSI MESSAOUD



Mes compétences :

Calculation

Drilling

Rhéology

Testing