T-Consult Service est une Agence de recrutement et de placement de la main d'œuvre qualifiée dans le ménage en RDC.C'est-à-dire recrutement et placement des femmes et hommes pour tous les travaux ménagés et la garde d'enfants (baby-sitter).

Contact

Kinshasa/RDC

Tel. +243(900237622)

E-mail: infos.tshin@gmail.com