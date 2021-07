Benaouda SID AHMED

Compétences technique :

Connaissances théorique et pratique :

Mise en place des Réseaux LAN, WAN et WLAN

Configuration les Routeurs, Switch, points d’accès, Contrôleurs AP Cisco, et serveur WCS Cisco

Configuration Cisco IOS, IOS XE et IOS XR

Commutation : VLAN, PVLAN, Ether-Channel, RSTP, MSTP, PVRST

HSRP, VRRP, GLBP

Routage (IPV4 et IPV6) : RIPv1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, plan d’adressage (VLSM, CIDR) et Routage statique

MPLS : MPLS, MPLS L2 VPN et L3 VPN, EoMPLS, VPLS, MPLS Traffic Engineering, QoS/MPLS

Multicast : Multicast Intra et Inter domaine, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, RPF, IGMP

WAN : PPP, HDLC, ATM, Frame Relay, XDSL

WLAN : Serveur WCS, Contrôleur AP, Site Survey,





Formation :



SPCORE : Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Core Network Services



SPAVDROUTE : Deploying Cisco Service Provider Advanced Network Routing



SPROUTE : Deploying Cisco Service Provider Network Routing



DESGN : Designing for Cisco Internetwork Solution



CCNP “ROUTE” :Implementing Cisco IP Routing



CCNP “SWITCH” : Implementing Cisco Switched Networks



IUWNE : Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials



ICND2 : Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2



ICND1 : Interconnecting Cisco Networking Devices Part



