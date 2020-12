Bénédicte CELLARD

Diplômée d’un BTS "Assistante de Direction Bilingue Anglais", lui même complété par des formations supplémentaires, je compte plus de 10 ans d’expérience dans le métier.

Mon parcours au sein de grandes multinationales (banque, assurance, R&D papier, médical, nanotechnologies) a consolidé ma propension à la flexibilité, la réactivité, l'organisation et le sens des responsabilités.



Parallèlement à la vie professionnelle, le sport régulier fait partie de mon emploi du temps (équitation, urban training) et si la compétition ne correspond définitivement pas à ma personnalité, ces activités répondent au soin que je porte à l'équilibre, l’amélioration de soi et au plaisir de la cohésion au sein d'un groupe.



Mes compétences :

Travail en équipe

Suivi de dossiers complets : aide à la décision

Support administratif bilingue

Coordination : fonctionnement de l'entreprise

Organisation des déplacements