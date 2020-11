Bénédicte DIRIX

BDECO est née en 2014. Activité offrant des services de Home Staging (Valorisations immobilières), Décoration d'Intérieur (couleurs, agencement de mobilier..), Feng Shui, Home et Office Organising (Conseil en désencombrement des maisons et organisation en entreprises), ateliers...et préparation d'événements.

Fin 2015, Bdeco se lance dans la cour des 'Grands'.

En 2019, un nouveau projet dédié aux Entreprises: le Feng Shui et l'Office Organising en prévention du Burn-Out.



Auparavant : un parcours professionnel dans le secteur de l'immobilier (en majeure partie), mais aussi dans le domaine de la décoration & publicité (et autres intérim dans différents secteurs: théâtre, société d'ingénieurs,mode....)

Très polyvalente : commerciale et organisation en Back Office (administration , accueil de la clientèle , télémarketing, encodage et suivi des dossiers jusqu'à la réalisation , comptabilité...).Trilingue et bien organisée ! Manipulation de différents programmes informatiques(immobilier, Windows7, Powerpoint...)

Actuellement en temps partiel à la Faculté Solvay/Université Libre de Bruxelles



Mes compétences :

Secrétariat

Artistique

Public relations

Négociation immobilière