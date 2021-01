Bénédicte LEHOUX

De par mon cursus en commerce international et en supply chain, j'ai eu l'opportunité de découvrir plusieurs secteurs d'activité.

Cette double compétence école de commerce/école d'ingénieur m'a en effet permis :



- de découvrir le secteur de l'aéronautique chez Airbus à Blagnac en Système d'informations et Procurement : J'ai pu participer au développement d'une solution intégrée de gestion des commandes fournisseurs par tous les acteurs européens du secteur



- de participer à un projet de réorganisation interne chez Saint-Gobain, secteur de la grande distribution, dans un centre de profit RH et finance à Bruxelles



- de développer la partie logistique d'un site de ventes privées en ligne, et gérer pour la première fois une petite équipe



- de découvrir le secteur de l'agroalimentaire en tant qu'approvisionneuse chez Dia/Carrefour, avec toutes les contraintes et exigences de ce secteur



En mai 2015, j'ai intégré jedéclaremonmeublé.com en tant que chef de projet. A présent responsable commerciale et technique, j'encadre une dizaine de conseillers commerciaux et comptables.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter le site internet : https://www.jedeclaremonmeuble.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Supply Chain Management

Approvisionnement et achats

Système d'information

Marketing et E-business

Fiscalité immobilière