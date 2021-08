Bénédicte MOUY (MOUTIER)

Site internet : bavservices.fr

B.A.V.Services - SECRETAIRE INDEPENDANTE



Plus qu’un prestataire de services, une secrétaire indépendante est une véritable partenaire pour votre activité !



Mes compétences diverses dans le domaine de l’informatique, de la gestion administrative, commerciale me permettent de vous proposer des prestations diverses et variées.



Depuis ma création en 2017, j'ai acquis une expérience polyvalente grâce à la diversité de ma clientèle.



La CMA (Chambre des Métiers et de l'Artisanat), m'a attribué le LABEL CHARTE QUALITE CONFIANCE.



Je suis votre solution pour toutes démarches administratives, commerciales et informatique pour les professionnels et les particuliers sur site ou à domicile.



Quels sont les avantages de faire appel à une secrétaire indépendante ?

* la simplicité

* la souplesse

* la maîtrise de son budget

* le respect des délais / confidentialité



Vous pouvez faire appel à mes services pour des besoins ponctuels ou des besoins réguliers dont le faible volume rend difficile une embauche.





DEVIS GRATUIT



Je suis votre solution...



site : bavservices.fr

mail : contact@bavservices.fr

T. : 06.04.09.68.74



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Gestion administrative

Gestion des stocks

Rédaction technique

Bureautique

Comptabilité générale

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Wordpress

EBP Compta

Saari

EBP Gestion commerciale

Assistanat commercial

Secrétariat

CIEL Gestion commerciale

Assistanat de direction

Administratif

Adaptation

Invoicing > Issuing Invoices

Sage Accounting Software

Stock Control

Import/Export

Bookkeeping

Foster Care

Clerical Support

Extranet

Intranet