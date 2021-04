Mon parcours m'a permis de concrétiser un véritable intérêt pour la vente et le contact clients.

J'ai la culture du résultat et aime les challenges.

Outre mes qualités relationnelles évidentes, je suis quelqu'un d'organisé et autonome.

On dit de mon tempérament qu'il est Tenace et motivé.

J'ai une réelle capacité à convaincre et à négocier face à des interlocuteurs différents.

J'apprécie le travail en équipe.