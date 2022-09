Bénédicte PRUNET

Docteur en physiologie et physiopathologie de la nutrition humaine. Experte en diabète et maladies métaboliques dans le cadre d'études précliniques. 7 ans d'expérience en milieu académique. 15 ans d'expérience en management de projets et d'équipes dans le domaine des biotechnologies (Startups / CRO). 5 ans d'activité de consulting ou de formation en management, organisation et structuration de département.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projet

Budgétisation

Etudes précliniques

Organisation du travail

Conseil aux entreprises

Expertise maladies métaboliques

Biotechnologies

Organisation opérationnelle de start-up

Radioprotection

Conseil en organisation

Expertise diabète

Expérimentation ex vivo

Expérimentation animale