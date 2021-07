Bénédicte STEYER (STEYER)

Ayant occupé différents postes comme aide préparatrice en pharmacie et vendeuse chez un antiquaire, je me suis tournée vers la petite enfance.

J ai toujours gardé des enfants en parallèle de mes différents postes. Mes

30 ans d'expérience me guident vers ce domaine où j ai pu développer mon sens du relationnel avec les enfants ; cela nécessite patience, bienveillance et organisation.

J aimerais profiter de ce réseau pour partager mon expérience avec d'autres nounous.