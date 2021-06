Benjamin ACHOUCHE

Après un début de carrière en tant qu'ingénieur calcul aéronautique, guidé par ma passion pour la programmation, jai entrepris une reconversion en autodidacte en développement full-stack.

Curieux, polyvalent et rigoureux, je maîtrise les différentes techniques de création dune application web, du front-end au back-end, et je mapplique à écrire du code maintenable et bien testé.

Soucieux de partager et denrichir mes compétences techniques et humaines, je cherche à rejoindre une équipe dexperts pour être au coeur de laction !