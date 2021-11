Benjamin BÉCHET

Www.benjaminbechet.com



Je suis photographe, installé dans la Drôme.



La presse fait régulièrement appel à moi pour la réalisation de reportages ou de portraits : Geo Magazine, Le Monde, Elle, New York Times, Financial Times



Des agences et des entreprises me confient leurs rapports annuels et leur support de communication : Enedis, Vinci, SNCF, Renault



Je collabore avec de nombreuses agences parisiennes, marseillaises et internationales : Mc Saatchi Little Stories, Textuel, Anatome, Euro RSCG, PWP



Retrouvez tous mes travaux ici:

www.benjaminbechet.com



Pour un portfolio Corporate, c'est par là :

http://www.benjaminbechet.com/nav//files//portfolio//08_corporate/02_Portfolio?title=Portfolio&photo_nb=0



Par ici pour les films institutionnels :

https://www.youtube.com/channel/UCmMhGLota1Ofr6gIVjg1KhA?spfreload=10



Mes compétences :

Corporate

Presse

Communication

Publicité

Photographie

Prises de vues vidéo