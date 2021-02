Benjamin BERNARD-BOUISSIÈRES

Passionné d'informatique depuis le collège, je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles technologies ou de nouveaux langages.

Le DUT Informatique m'a permis de découvrir grand nombre de domaine de l'informatique (web, logiciel, base de donnée, modélisation, cloud) et mon 4ème semestre à l'étranger m'a fait redécouvrir le jeu vidéo avec la conception d'un jeu en coopération avec un groupe d'étudiant de l'université.



Je suis maintenant dans la société ipexia où je développe des outils principalement en Python avec le Framework Django que j'adore utiliser pour des applications Web, ou bien en PHP pour les plus petits projets.



Je termine également cette année ma formation au diplôme de Chef de Projet SI à l'Institut G4, avec une option Multimédia et Management.



Mes compétences :

Java

PHP 5

Python

Arduino

C#

C

Java EE

CSS 3

HTML 5

Git

JQuery

Django

JavaScript

React Native

React