Benjamin BOKODJIN

Jeune professionnel dans le secteur de la Microfinance, je suis titulaire d'un diplôme de licence en Gestion Comptabilité contrôle et audit a l'université de Lomé avec plusieurs autres formations en gestion de projet, entrepreneuriat et le développement d'entreprise



dynamique et déterminer, je travailler comme contrôleur principal au sein d'une institution de microfinance ou nous accompagnons les jeunes et femmes a voir des crédits et développer leur activité génératrice de revenu.



très motiver pour l'entrepreneuriat et le développement des entreprises, j'ai lancer en début 2020 une société LEADER FINANCE GROUP qui offre des services comptables aux entreprises, des formations professionnelles au jeunes et le renforcement des capacité des professionnelle sur le leadership et le développement. Nous participons a l'inclusion financière a travers des formations et les Micro financement des projet entrepreneuriale et autres