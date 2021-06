Benjamin BOUCHET

Pharmacien en cours de rédaction de thèse, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de différents domaines de l'industrie pharmaceutique : de la recherche fondamentale au développement R&D en passant par le contrôle qualité et ce dans des structures de tailles et enjeux différents.

Ces expériences m'ont permis de développer une vision assez globale des projets pharmaceutiques ainsi qu'une compréhension plus fine des enjeux associés.

Désormais, je souhaite intégrer des projets à forte valeur ajoutée pour le patient, échanger avec des équipes pluridisciplinaires et évoluer dans un environnement intellectuellement stimulant.

En effet, je sais m'adapter rapidement à tous types de projets et m'intégrer facilement aux équipes grâce à mon sens aisé du contact et de la communication. Accordant un intérêt particulier à développer continuellement mes compétences et connaissances, je n'hésite pas à approfondir les missions confiées afin de parfaire le rendu final.