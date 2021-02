Benjamin CAYLA Marseille, le 11 janvier 2021

4 rue de Cassis

Balancelle

13008 MARSEILLE

Email : benjacayla13@gmail.com

Tel : 06.14.13.21.83







Objet : Candidature à un poste dAssistant dAdministration Confirmé



PJ : Lettres de recommandation, RQTH



Madame, Monsieur,



En réponse à votre offre demploi, je vous propose ma candidature en qualité dAssistant dAdministration Confirmé.



Diplômé dun BTS Assistant Manager, j'ai appris la rigueur dans l'application des procédures, à suivre une trame de travail et à créer des documents professionnels, rédiger des tableaux de suivi, classer et archiver des documents.



Mes trois ans dexpériences en qualité dAgent Administratif mont permis davoir de solides compétences dans ce domaine. Je sais facilement madapter à un nouveau poste de travail et faire preuve dorganisation. En effet, lors de ma dernière expérience professionnelle, jai pu mintégrer dans une structure de travail dans laquelle je navais jamais travaillé : un site e-commerce.



Rompu aux techniques de prise de notes et maitrisant les normes rédactionnelles, je suis parfaitement à laise tant avec les outils bureautiques (Word, Excel, Access, Powerpoint) quavec ceux de communication (Internet, Outlook, Skype, Meeting Maker).



Jai pu mettre en œuvre ces compétences lors de mes expériences au sein de différentes structures de travail. Jai notamment une très bonne connaissance du service public pour avoir travaillé au sein de différentes structures et collectivités territoriales.



Vivement intéressé par cet emploi, je dispose des compétences requises pour mener à bien les missions y afférant, en termes doutils bureautiques, de capacité dadaptation, de disponibilité, découte et je donnerai le meilleur de moi-même afin de remplir au mieux les tâches que vous aurez à me confier.



Rigoureux et organisé, je suis de plus capable de travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe.



Jespère vivement que ma candidature retiendra votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour un entretien le plus rapidement possible qui me permettra de vous exposer plus en détails mes motivations.



Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Benjamin CAYLA