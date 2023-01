Benjamin DEBOVE

Désormais graphiste Freelance, et toujours passionné par le print, le design et le graphisme en général, je mets l'ensemble de mes compétences à votre service en m'adaptant à vos besoins pour réaliser et satisfaire au mieux votre projet (100% personnalisé).



BRANDING :

- Création de logo

- Charte graphique, identité visuelle

- Papeterie : carte de visite, papier-en-tête, carton d'invitation



COMMUNICATION VISUELLE :

- Packaging

- Brochure, catalogue

- Flyer, affiche

- Dépliant, plaquette commerciale



EVENTS :

- Roll-up, kakémono, totem

- Bâche

- Stand, comptoir d'accueil...



DIGITAL :

- Maquettes web

- Bannière web

- Réseaux sociaux



Envoyez-moi votre cahier des charges pour avoir votre devis dès que possible !