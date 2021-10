Benjamin DELPONT

Mes missions aujourd'hui consistent à mettre à jour les données dans le SIG Eau et assainissement, intégrer les plans de récolements, élaboration du programme de gestion patrimoniale des réseaux, répondre aux DT/DICT/ATU, participation à la création des rapports annuels d'activités Eau et Assainissement.



Je possède une double compétence, qui se caractérise par une forte polyvalence, des missions de terrain comme de bureau me sont confiées. Cest ce qui fait ma différence.



Production de documents statistiques ou cartographiques pour la communication ou laide à la prise de décision.

Modélisation et gestion de bases de données.

Développement dapplications liées à des SIG.

Bonne connaissance des logiciels Excel, Word, Power Point, Arc View, Map Info, QGis, Autocad.



Mes compétences :

Hydraulique urbaine

Distribution de leau potable

Assainissement collectif

Cartographie

Base de données

QGis

SIG

Autocad

Environnement

Transition écologique

Gestion de projet

Gestion de la ressource

Développement durable

Agriculture