Benjamin DURAND

Directeur de GM International France.



GM international vous offre une gamme complète d'interfaces ATEX de largeur 12 mm en 1 ou 2 voies, pour vos entrées / sorties analogiques, entrées / sorties logiques, en liaison avec vos API - APS - SNCC - SIS, ainsi une gamme de relais de sécurité SIL 3 en conformité avec la CEI 61508 : 2010 Ed.2, des convertisseurs pour vos mesures de fréquence, vibrations, détection gaz et fumée, de pesage...



Fabrication européenne sur notre site en Italie près de Milan.



Garantie 5 ans de nos produits - 100% de contrôle et d'essai de l'ensemble de nos produits.



Certification en conformité avec les standards internationaux: IEC Ex, ATEX, UL, FM & CSA, DNV, EAC, INMETRO, NEPSI, TIIS, KR, ...



Une société à votre service, vous garantissant une proximité, une écoute, une analyse de vos besoins, un support technique et une disponibilité matériel sur notre plateforme de stockage de Lyon.



Mes compétences :

Management commercial

Dynamisme

Gestion financière

Expertise technique