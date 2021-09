Benjamin GABORIEAU

Actuellement en dernière année de formation d’ingénieur généraliste à l’Icam site de Nantes, je suis à la recherche d'un poste en gestion de projet débutant en octobre 2015.

Particulièrement intéressé par le domaine du conseil en management et stratégie, je souhaite m’investir et progresser dans une structure dynamique et en développement me permettant de mettre en pratique mes connaissances acquises tout au long de mon cursus.



Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification de projet

Système d'information

Lean management

Microsoft Project

Modélisation 3D

Management

Industrie

Amélioration continue