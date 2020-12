Benjamin LAROCHE

Jai fait mes études et débuté ma vie professionnelle dans laéronautique avant dêtre rattrapé par ma passion du numérique. Jai alors commencé par réparer les ordinateurs autour de moi puis à créer une structure en auto-entreprise. Par la suite jai intégré une structure plus importante en tant que technicien pour les particuliers puis les professionnels. Jai également beaucoup travaillé avec les collectivités, notamment les écoles et les mairies où jorganise la maintenance en autonomie.



Mes compétences :

- Identifier les besoins matériels et logiciels des clients

- Mettre en place des procédures de nettoyage et préparations des ordinateurs avec des scripts

- Réaliser la gestion de parcs informatiques pour les petites entreprises et collectivités

- Mettre en place des NAS avec systèmes de sauvegardes et/ou de partage

- Gérer les remplacements densemble informatiques avec les différents prestataires

- Me former rapidement aux différents matériels et logiciels

- Gérer un magasin en micro-entreprise