Benjamin MELLET

Www.linkedin.com/in/BenjaminMellet



Autonome, polyvalent et sérieux

Bilingue Anglais (mère anglaise)



Ouvert à toute nouvelle opportunité HSE intéressante

En poste actuellement au sein de MHI Equipment Alsace à Mulhouse



Loisirs :

Snowkite, guitare, cinéma, nature



Permis B et véhicule



Compétences HSE :

Sensibiliser et former à la démarche sécurité et environnement et à la prévention des risques

. Veille réglementaire, fonctionnelle ou de mise en œuvre des installations et équipements

. Déclarations officielles Gidaf, Gerep, Redevances de l'eau

. Déclaration et analyses des accidents

. Mise en œuvre et suivi des plans de prévention

Identifier et analyser les dysfonctionnements et les non-conformités, diagnostiquer les causes et définir les actions correctives

Suivre, analyser les données sécurité, environnement et déterminer les évolutions, améliorations

Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance

Participation à la mise en places des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001



Connaissance Lean (Stage M2) :

Sensibiliser les opérateurs à la démarche Lean

Réalisation de plusieurs VSM

Mise en place et suivi du TRS

Pilotage et animation d'atelier KAIZEN et 5S