Benjamin MILARD

"If you dislike change, you're going to dislike irrelevance even more." - Eric K. Shinseki.

Je suis passionné par les nouvelles technologies, la révolution numérique et les transformations des pratiques des entreprises qu'elles impliquent. Je mets à profit ces passions pour accompagner quotidiennement les collaborateurs de mon entreprise dans la digitalisation de leurs métiers.



Je suis actuellement en poste en tant que Digital & Social Manager Junior chez Worldline France, filiale du groupe Atos, leader européen et grand acteur mondial des solutions de paiements en ligne sécurisés.

Au sein de Worldline, j'anime et gère un programme de Social Selling. Je fais partie du comité d'organisation d'un programme de Reverse Mentoring (où je suis également Reverse Mentor).



Mes domaines de spécialité sont la communication digitale, le community management, le social selling , l'e-Réputation et la gestion du changement digital. Je possède également de solides compétences orales et de formateur car j'anime très régulièrement des formations sur le Social Selling, LinkedIn Sales Navigator et l'e-Réputation.



