Benjamin MOIROUD

Actuellement développeur freelance je suis à la recherche de nouveaux horizons techniques afin d'exprimer pleinement ma passion du développement logiciel dans un cadre technique novateur.



Je suis particulièrement intéressé par les nouveaux outils de développement Microsoft qui propose des solutions intégrées pour le développement en équipe, les tests et le déploiement à l’aide de la plateforme Visual studio et Windows azure.

J’ai une certification MSCA SQL Server 2012/2014 et MSCE Data Management, et suis de près les évolutions sur SQL server 2016.

Dans un avenir poche je vais également approfondir mes connaissances pour le développement d’application Mobile avec les outils Xamarin.



Mes compétences :

Centura

Linux

Microsoft SQL

UML

Agile

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server

Node.js

STL

JavaScript

ASP.NET

C++ 11

C# 5.0

MVVM

Entity Framework

ATL

Bootstrap