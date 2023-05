Benjamin MORIN

Au cours des 11 dernières années, j’ai acquis de solides compétences commerciales (fidélisation, développement et prescription) et un goût prononcé pour la technicité des produits, quels qu'ils soient.



Ma formation initiale à l’Ecole de Commerce de Rennes (spécialisation « Management des Nouvelles Technologies » / double compétences techniques et commerciales obtenue avec l’Ecole d’Ingénieur INSA de Rennes) me permettent d’appréhender diverses problématiques liées au développement commercial, au management ainsi qu’au marketing.



Mon parcours professionnel démontre la volonté d'aller de l'avant, et de découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités, de nouveaux secteurs d'activité. Tout simplement de ne pas rester sur les acquis. Il faut savoir se mettre en danger pour avancer.



Aujourd'hui, ces compétences, acquises au fil des expériences, sont mises à profit pour guider au mieux les particuliers ainsi que les professionnels dans la recherche des meilleures conditions de financement, mais aussi pour accompagner les professionnels de l'immobilier, CGP, assureurs dans leur développement.

Mes points forts: autonomie, proactivité, rigueur, performance, sens de la négociation, empathie.



Mais assez parlé de moi: parlons de votre projet!



